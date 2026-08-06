Semih Kılıçsoy: "Golü atacağımı hissettim"

Beşiktaşlı futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Hradec Kralove'yi tek golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta futbolcular karşılaşmanın ardından konuştu.

"GOLÜ HİSSETTİM"

Galibiyet golünü atan Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım." dedi.

"HOCAMIZ SAVUNMAYA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Italiano'nun savunmaya verdiği önem hakkında konuşan Emirhan Topçu, "İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz, bizim için güzel bir sonuç. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi! Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder. O tür koşularım pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim, oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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