Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Semih Kılıçsoy: "Golü atacağımı hissettim"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Semih Kılıçsoy:

Beşiktaşlı futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu, Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Hradec Kralove'yi tek golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta futbolcular karşılaşmanın ardından konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş, 10 kişiyle Çekya
SPOR

Beşiktaş, 10 kişiyle Çekya'da avantajı kaptı! Avrupa'da 100. galibiyet

"GOLÜ HİSSETTİM"

Galibiyet golünü atan Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. 10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz. Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım." dedi.

"HOCAMIZ SAVUNMAYA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Italiano'nun savunmaya verdiği önem hakkında konuşan Emirhan Topçu, "İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarıda toparladık. 10 kişi kaldık, o da zordu ama golü bulduk. Güzel bir goldü. İyi çalışmıştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk. Haftaya tekrar oynayacağız. Mutluyuz, bizim için güzel bir sonuç. Hoca ilk geldiği günden bu yana savunma dedi! Tanışmadan savunma dedi. Savunmaya çok önem veriyor. Bizi zorluyor. Elimizden geleni yapıyoruz. 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah böyle devam eder. O tür koşularım pek fazla yoktur ama topun oraya geleceğini hissettim, oraya koştum ve top oraya geldi. Güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi
Elektrik arızası ulaşımı felç etti! Çok sayıda tren iptal edildi
Kaydet
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a gidecek! Selman ve Şerif ile üçlü zirve
Erdoğan, Suudi Arabistan'a gidecek! Üçlü zirve
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.