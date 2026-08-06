Özel | Hyeon-gyu Oh için Luis Suarez benzetmesi! "En iyi halini henüz görmediniz"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmasına rağmen attığı goller ve oynadığı futbolla kısa sürede Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Güney Koreli yıldız Hyeon-gyu Oh, antrenmanlardaki performansı ve fit görüntüsü ile adeta ‘sezona hazırım’ dedi. 2026 Dünya Kupası’nda da etkili bir oyun ortaya koyan ve gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, şimdiden Avrupa kulüplerini peşine taktı. Oh’un Suwon Samsung Bluewings kulübünde ve milli takımda beraber çalıştığı eski antrenörü Kun-ha Park, başarılı oyuncunun performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Deneyimli teknik adam, öğrencisinin potansiyeli ve teknik özellikleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş’ın yeni sezonda en büyük gol umutlarından biri olan Hyeon-gyu Oh, hırsı ve çalışkanlığıyla teknik heyetten tam not aldı. Adaptasyon sürecini çabuk atlatan ve geçen sezon ligi 8 gol ve 4 asistlik tamamlayan Oh, 2026-2027 sezonunda bu istatistiklerini zirveye taşımaya odaklandı. Güney Koreli yıldızın eski antrenörü Kun-ha Park, oyuncusunun gelişim süreci ve gelecekte imza atmasını beklediği başarılarla ilgili taraftarları heyecanlandıran mesajlar verdi.

TEKNİK DİREKTÖR KUN-HA PARK: “GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEĞİNE DAİR OLAN İNANCIM TAM”

Hyeon-gyu Oh ile hem kulüp takımı hem de milli takımda beraber çalışan 54 yaşındaki teknik adam, ilk olarak oyuncusunun gelişim sürecine dikkat çekti. Kun-ha Park, “Hyeon-gyu Oh, ceza sahası içi ve çevresinde olağanüstü şut yeteneğine sahip bir futbolcu. Yakaladığı fırsatları değerlendirmek için mükemmel hareket kabiliyeti var. Ayrıca klasik bir ‘9 numara’ya özgü muhteşem pas bağlantıları ile hücumda doğru zamanda boşluk bulma becerisine sahip bir oyuncu. Milli takımda birlikte çalıştığımız dönemde onun gol atma içgüdülerinde de belirgin bir gelişme olduğunu fark ettim. O, inanılmaz derecede çalışkan ve kendini geliştirmeye yönelik güçlü bir azme sahip bir oyuncu. O yüzden Oh’un gelişimini sürdüreceğine dair olan inancım tam.” diye konuştu.

Kun-ha Park

“ŞU AN BİLE OLDUKÇA ETKİLEYİCİ ANCAK EN İYİ OYUNUNU HENÜZ SERGİLEMEDİ”

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Oh’un istikrarlı performansı ve taraftarlarla kurduğu bağ hakkında yorum yapan Park, “Türk taraftarların ona gösterdiği tutku ve desteğin farkındayım. Oh Hyeon-gyu'nun bu kadar istikrarlı performans sergileyebilmesinin nedeni, Avrupa'ya gittiğinden beri zihinsel olarak çok daha güçlü ve dirençli hale gelmesidir. Kendini nasıl yöneteceğini ve Avrupa seviyesindeki maçlarda nasıl oynaması gerektiğini kendi başına çözmüş durumda. Hem Belçika'da hem de Güney Kore Milli Takımıyla istikrarlı bir şekilde skor üreterek kazandığı özgüven ise oyununa açıkça yansıdı. Şu an bile oldukça etkileyici bir performans sergiliyor ancak en iyi oyununu henüz göstermediğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“FORVET TRANSFERİ SONRASI YAŞANACAK REKABET OH İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ OLUR”

Darwin Núñez ve Dušan Vlahović ile ilgilenen Beşiktaş’ın olası bir transfer hamlesi durumunda forvet hattında yaşanacak forma rekabetini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Oh’un bundan etkilenmeyeceğini vurguladı. Teknik direktör Park, “Kaliteli oyuncular edinmek, her teknik direktörün ve kulübün doğal olarak hedeflediği bir şeydir ve bu ortamda yer edinmek için rekabet etmek, bir futbolcunun yolculuğunun doğal bir parçasıdır. Oh Hyeon-gyu, bugün eskisine kıyasla zihinsel olarak çok daha güçlü ve ayakları yere daha sağlam basıyor. Hatta sağlıklı bir rekabetin onun daha da gelişmesi için itici bir güç olacağına inanıyorum.” dedi.

Hyeon-gyu Oh

“LUİS SUAREZ GİBİ DOĞAL GOL ATMA İÇGÜDÜSÜ VAR”

25 yaşındaki golcünün en önemli hücum özelliklerini anlatan deneyimli antrenör, öğrencisini tarz olarak Luis Suárez’e benzettiğini söyledi. 54 yaşındaki Park, “Ceza sahası içi ve çevresindeki hareketliliği ve bitiriciliği; gol atma konusundaki büyük azmi ve keskin karar verme yeteneğiyle birleştiğinde en çok öne çıkan özelliklerini oluşturuyor. Şut kalitesi gençliğinden beri üst düzeydeydi ve bu becerisini sürekli olarak geliştirmeye devam etti. Onu dünya çapında bir oyuncuyla karşılaştırmam gerekirse, ‘Luis Suárez’ derdim. İkisinin de benzer bir azmi ve doğal gol atma içgüdüsü var.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

“TEK DİLEĞİM GOL KRALLIĞINI KAZANMASI”

Hyeon-gyu Oh'un ileride büyük başarılara imza atacağını söyleyen ve ‘gol krallığı’ temennisinde bulunan Kun-ha Park, son olarak şunları ekledi: “Bu sezon atacağı gol sayısı ile ilgili belirli bir rakamı tahmin etmek yerine, antrenörlüğünü yapmış biri olarak tek dileğim onun gol krallığını kazanmasıdır. Tutkulu Beşiktaş taraftarları, inanıyorum ki bu hedef doğrultusunda Oh’un sonuna kadar arkasında duracaktır. Lütfen işler yolunda gittiğinde onu destekleyin; zor anlar geldiğinde ise — ki bu her oyuncunun başına gelir — onu daha da cesaretlendirmek için her zaman yanında olun. Sadece Oh Hyeon-gyu'ya değil, Beşiktaş'ın tüm kadrosunu gerçekten başarılı bir sezon geçirmeleri için destekleyeceğim.”

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