İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!

Olay, 17 Eylül’de Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didar F. ile eşi K.F arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F, eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladı.

Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Didar F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemede genç kadının ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Didar F’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın ardından K.F ile 3 akrabası gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.F tutuklanırken, 3 akrabası serbest bırakıldı.

Genç kadının dayısı Boran Kapcak, olayın ardından yeğeninin durumunu anlatarak yaşananlara şu sözlerle tepki göstermişti:

“Yeğenim 19 yaşındaydı gencecikti hamileydi iki çocuk geride kaldı. Tartışma kavgaya dönüştükten sonra vurmuş galiba. Hastaneye kaldırmışlar, hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi.”