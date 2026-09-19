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3. Sayfa

İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!

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İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!
Başlık Resmiİkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan 20 yaşındaki Didar F.’nin tartıştığı eşi K.F. tarafından piknik tüpüyle darbedilerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan K.F. tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 akrabası serbest bırakıldı.

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Olay, 17 Eylül’de Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didar F. ile eşi K.F arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

PİKNİK TÜPÜYLE BAŞINA VURMUŞ!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F, eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladı.

Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Didar F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Didar F. - K.F
Başlık ResmiDidar F. - K.F

6 AYLIK HAMİLEYDİ

Yapılan incelemede genç kadının ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Didar F’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!
Başlık Resmiİkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından K.F ile 3 akrabası gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.F tutuklanırken, 3 akrabası serbest bırakıldı.

İkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!
Başlık Resmiİkiz bebeklere hamileydi… 20 yaşındaki Didar’ın ölümünde kan donduran detay!

“VÜCUDUNDA KIRILMADIK YERİ YOK”

Genç kadının dayısı Boran Kapcak, olayın ardından yeğeninin durumunu anlatarak yaşananlara şu sözlerle tepki göstermişti:

“Yeğenim 19 yaşındaydı gencecikti hamileydi iki çocuk geride kaldı. Tartışma kavgaya dönüştükten sonra vurmuş galiba. Hastaneye kaldırmışlar, hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi.”

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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