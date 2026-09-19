Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zekâ filmi “İnfaz” tamamlandı: Turgut Aslan’ın hayatını anlatıyor

Türkiye’nin ilk uzun metraj yapay zekâ filmi olarak hazırlanan 65 dakikalık “İnfaz”, yaklaşık 4,5 aylık yapım sürecinin ardından tamamlandı. Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın hayatını ve mücadelesini konu alan filmden elde edilecek gelirin tamamı gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.

Yapay zekâ teknolojilerinin sinema sektöründeki kullanımına Türkiye’den yeni bir proje eklendi. Victa Media bünyesinde hazırlanan ve 65 dakikalık süresiyle Türkiye’nin ilk uzun metraj yapay zekâ filmi olarak duyurulan “İnfaz”, 14 bin 763 görüntü ve 2 bin 827 videonun üretildiği kapsamlı bir çalışmanın ardından tamamlandı.

Yaklaşık 4,5 ay süren yapım sürecinde tamamen gerçekçi bir görsel anlatım hedeflenen film, yakın tarihin önemli olaylarını Gazi Turgut Aslan’ın hayatı ve mücadelesi üzerinden ele alıyor.

Yapım, vatan uğruna mücadele eden gazi ve şehitlere ithaf edildi.

TURGUT ASLAN’IN HAYATI VE MÜCADELESİ ANLATILIYOR

“İnfaz”ın merkezinde, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın hayatı yer alıyor.

Filmde Aslan’ın görev süreci ve mücadelesi, yakın tarihte yaşanan önemli gelişmelerle birlikte sinematik bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

Yapım ekibi, gerçekçi görüntü diliyle hazırlanan projede yapay zekâ teknolojilerinin sinema üretimindeki imkanlarından kapsamlı biçimde yararlanıldığını belirtti.

14 BİN 763 GÖRÜNTÜ, 2 BİN 827 VİDEO ÜRETİLDİ

Filmin ortaya çıkarılması için toplam 14 bin 763 görüntü ile 2 bin 827 video üretildi.

Yapay zekâ ile oluşturulan görsel ve video materyalleri, 65 dakikalık uzun metraj film için bir araya getirildi. Böylece yapımda geleneksel sinema üretiminin yanında yapay zekâ tabanlı görsel üretim araçları yoğun şekilde kullanıldı.

YÖNETMENLİĞİNİ VE SENARİSTLİĞİNİ GÜRKAN TANYAŞ ÜSTLENDİ

Victa Media bünyesinde hayata geçirilen projenin yapımcılığını Muzaffer Topaklı, koordinatörlüğünü ise Hakan Sünger üstlendi.

Filmin yönetmenliği ve senaristliği Gürkan Tanyaş tarafından gerçekleştirilirken, yapay zekâ koordinatörlüğünü Miray Sena Öztürk yürüttü.

FİLMİN GELİRİ GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK

“İnfaz”ın sosyal sorumluluk ayağı da projenin önemli unsurlarından biri oldu.

Filmden elde edilecek tüm gelirin gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacağı açıklandı.

Yapımın gösterim tarihi ve izleyiciyle hangi platform veya salonlarda buluşacağına ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen dönemde duyurulması bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ