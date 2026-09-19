Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Gaziartep FK ve Trabzonspor formaları giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, kariyerine ülkesinde devam edecek.

Benfica, Liverpool, Sporting Lizbon, Hull City, Fulham ve Partizan gibi takımlarda da görev yapan Lazar Markovic, Türkiye macerasına 2015 yılında Fenerbahçe'de başlamıştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, daha sonra Gaziantep FK ve Trabzonspor formaları da giymişti.

Lazar Markovic, Gaziantep FK formasıyla

32 yaşındaki Sırp futbolcu, son transferiyle birlikte ülkesine döndü. Markovic, Sırbistan Ligi'nde 9'uncu sırada yer alan FK Cukaricki ile sözleşme imzaladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ