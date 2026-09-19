Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. İki ekibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme bilgileri gündeme geldi.

Çorum FK ile Alanyaspor arasındaki mücadele, Süper Lig'de cumartesi programının ilk karşılaşmalarından biri olacak. Son lig maçında Samsunspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek 7 puana ulaşan Çorum FK, taraftarı önünde serisini sürdürmek isterken Alanyaspor da deplasmanda puan arayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

ÇORUM FK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK-Alanyaspor maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak Kocaelispor-Gaziantep FK karşılaşması ise beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanacak.

Mücadele 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekip geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Çorum FK-Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

ÇORUM FK-ALANYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Çorum FK-Alanyaspor karşılaşması televizyonda beIN SPORTS MAX 1 üzerinden takip edilebilecek. Yayıncı kuruluşun güncel programında karşılaşmanın canlı yayını saat 17.00'de başlıyor.

Çorum FK, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasını kazanarak maça moralli çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar önce Eyüpspor'u 3-0, ardından Samsunspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Corendon Alanyaspor ise son olarak sahasında Göztepe'yi ağırladı ve mücadele 2-2 berabere bitti.