Kocaelispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Trendyol Süper Lig'in 6. hafta)

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı yayın bilgileri, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kocaelispor'un sahasında Gaziantep FK'yi konuk edeceği mücadelede maç saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmanın oynanacağı stat araştırılıyor.

Kocaelispor-Gaziantep FK karşılaşması canlı yayın bilgileri belli oldu. Ev sahibi ekip iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Gaziantep FK, deplasmandan puanla ayrılmak için hazırlıklarını tamamladı.

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadele Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kocaelispor, ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet elde ederek 9 puan topladı. Yeşil-siyahlılar son olarak Galatasaray deplasmanında 1-0 mağlup olurken, sezonun ilk iki iç saha maçını kazanmayı başardı. Körfez ekibi, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek iç sahada galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Trendyol Süper Ligin 6. hafta)

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun 6. hafta programında 19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2 yayın akışında yer aldı.