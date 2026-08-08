Hindistan’da 1 Ağustos itibariyle hizmete giren Alluri Sitarama Raju Uluslararası Havalimanı, açılışın ardından ilginç görüntülerle gündeme geldi. Başbakan Modi’nin açılışını gerçekleştirdiği havalimanı adeta ziyaretçi akınına uğrarken, bazı vatandaşların yeni dikilen çiçek ve bitkileri kökünden söküp götürdüğü görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki Bhogapuram kentinde yeni hizmete giren Alluri Sitarama Raju (ASR) Uluslararası Havalimanı, Başbakan Narendra Modi tarafından 1 Ağustos’ta hizmete açıldı. Geçtiğimiz günlerde çevresinde yaşananlarla gündeme gelen havalimanı, sosyal medyada da gündem oldu.

Yeni havalimanında pes dedirten görüntüler! Bitkileri kökünden söküp götürdüler

ÇİÇEKLERİ KÖKLERİNDEN SÖKTÜLER

Yapımı yaklaşık 5 bin 640 crore rupi maliyetle gerçekleştirilen havalimanına geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yağdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı ziyaretçilerin havalimanı çevresindeki süs havuzlarına girerek oynadığı görüldü. Başka görüntülerde ise kişilerin çim alanlara girip yeni dikilen çiçek ve süs bitkilerini kökleriyle birlikte söktüğü anlar yer aldı. Bazı ziyaretçilerin söktükleri bitkileri ellerinde taşıyarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yeni havalimanında pes dedirten görüntüler! Bitkileri kökünden söküp götürdüler

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla olay büyük tepki çekti. Kullanıcılar, kamuya ait alanlara zarar verilmesini eleştirirken havalimanında güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer davranışların önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Andhra Pradesh için önemli bir altyapı yatırımı olarak gösterilen havalimanında yaşananlar, kamu alanlarının korunması ve toplumsal sorumluluk konusunu yeniden gündeme getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, yeni tesislerin korunması için daha sıkı denetim ve caydırıcı önlemler alınmasını istedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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