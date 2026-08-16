Elazığ’da pastane ve dondurma işletmecileri, baba Akif ve Oğlu Muhammet İkiz Elazığ’ın tescilli lezzetlerinden orcikten (sucuklu ceviz) dondurma yaptı. Yeni lezzete başka illerden de talep artarken, günlük 30 kilo satış yapan baba-oğul gelen ilgiden memnun.

Eskişehir’de dondurmaya tuz atarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren dondurmacının ardından bir dondurmacı daha bir ilke imza attı. Elazığ’da dondurma ustaları baba-oğul, vişneli dondurmadan esinlenerek Elazığ’ın tescilli lezzetlerinden orcikten dondurma yaptı.

Türkiye’de ilk! Günde 30 kilo satıyorlar, Elazığ’ın coğrafi işaretli lezzet artık dondurmada!

Yeni çıkarılan dondurma vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, baba-oğul günlük 30 kiloya yakın dondurma satıyor.

DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Elazığ’da halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli lezzet orcikten dondurma yapan işletme sahibi Muhammet İkiz, şunları söyledi:

Elazığ’ın meşhur vişneli dondurmasının yanına bir de orcikli dondurmayı ekledik. Yapım aşaması normal bir dondurmanın yapımından biraz uzun sürdü. İlk etapta tadım testini yaptık ve komşularımıza ikram ederek taleplerini dinledik. Vatandaşların olumlu dönüşlerinden sonra orcikli dondurmanın üretimini yaparak satışa sunduk. Diğer dondurmalara nazaran orcikli dondurma daha fazla rağbet görmeye başladı.

Türkiye’de ilk! Günde 30 kilo satıyorlar, Elazığ’ın coğrafi işaretli lezzet artık dondurmada!

“GÜNLÜK 30 KİLOYA YAKIN SATIYORUZ”

Orcikli dondurmayı yaptıktan sonra, sosyal medyada gören Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlara da göndermeye başladıklarını belirten Muhammet İkiz “Orcikli dondurmayı 3-4 gündür çıkartıyoruz. Yeni çıkarmamamıza rağmen günlük 30 kiloya yakında dondurma satıyoruz. Vatandaşların talepleri tamamıyla olumlu oluyor. İlk gelen deneme amacıyla alıyor fakat sonraki gelişlerinde daha fazla alıyorlar. Vatandaşlarımız artık vişneli dondurma ve yöresel ürünlerle beraber inşallah orcikli dondurmaya da talep göstereceklerine inanıyoruz" dedi.

Türkiye’de ilk! Günde 30 kilo satıyorlar, Elazığ’ın coğrafi işaretli lezzet artık dondurmada!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

Haberle İlgili Daha Fazlası