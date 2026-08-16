Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı 16 Ağustos!

Ankara'da 16 Ağustos Pazar günü yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ'nin güncel arıza duyuruları takip ediliyor. Çamlıdere, Elmadağ, Güdül ilçelerini etkileyen kesintilerin sona ereceği saati merak eden vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 16 Ağustos 2026 Pazar günü yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şebeke ve içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Polatlı, Çankaya, Bala ve Keçiören’de farklı mahalleleri etkileyen kesintilerin sona ereceği tarih ve saat araştırılıyor.



Ankara'nın Çamlıdere, Elmadağ ve Güdül ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'nin duyurusuna göre Çamlıdere'deki kesintinin saat 19.00, Elmadağ'daki kesintinin 12.30, Güdül'deki kesintinin ise 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI





Ankarada sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi programı 16 Ağustos!

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