Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nda görev yapan Serhat Şimşek, evinde ölü bulundu. Şimşek’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi Ethem Serim Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturan Serhat Şimşek’ten haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Muğla’da senfoni orkestrası çalışanı Serhat Şimşek evinde ölü bulundu

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Muğla’da senfoni orkestrası çalışanı Serhat Şimşek evinde ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Ekiplerin incelemelerinin ardından Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şimşek’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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