Macaristan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var
Macaristan'da yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Direksiyon başında uyumuş olabileceğini değerlendirilen otobüs şoförü ise gözaltına alındı.
Polonya plakalı 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs, Macaristan'ın doğusundaki Mezokeresztes yakınlarındaki otoyoldan çıkarak devrildi.
12 KİŞİ ÖLDÜ
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, kazada 12 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı. Kazadan sağ kurtulan otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, şoförün direksiyon başında uyumuş olabileceğini değerlendiriyor.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
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