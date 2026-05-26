İngiltere merkezli Metro gazetesinin haberine göre, Rusya içinde devlet başkanı Vladimir Putin rejimini devirmeyi amaçlayan gizli bir yeraltı direniş hareketi kuruldu.

Kendilerini "Kara Kıvılcım" olarak adlandıran rejim karşıtı oluşum, Putin'in ancak silahlı güç kullanılarak koltuğundan indirilebileceğini açıkladı.

ÖRGÜTÜN LİDERİ TANIDIK ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Rus enerji devi Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Igor Volobuev’in gizli ağın arkasındaki lider isim olduğu ortaya çıktı.

Rus elitlerinin Putin'e olan güvenini tamamen kaybettiğini belirten Volobuev, Rusya genelindeki stratejik bürokrat ve iş dünyası temsilcilerinin gizli direniş ağında yer aldığını ileri sürdü.

ESKİ BANKA BAŞKAN YARDIMCISI SAF DEĞİŞTİRDİ

Gazprombank'taki üst düzey görevinden istifa ederek Ukrayna'ya iltica eden ve ardından Rus ordusuna karşı silaha sarılan Igor Volobuev, Kremlin elitlerinin mevcut durumunu paylaştı.

Moskova bürokrasisinde çok ciddi değişimlerin yaşandığını belirten Volobuev, yönetim kademesinin Kremlin liderine inancını yitirdiğini iddia etti. Eski bankacı, Putin'in artık askeri sahada hiçbir hedefi tam olarak vuramadığını, ülkedeki çaresizliğin Rus elitleri tarafından da açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Örgüt tarafından yayımlanan resmi manifestoda, Rus devlet mekanizmasına karşı açıkça silahlı direniş çağrısı yapıldı.

Rejimin uyguladığı baskı ve terörün diyalog zeminini tamamen yok ettiğini belirten örgüt, yayımladığı manifestoda şu ifadelere yer verdi:

"Putin'in terörü, diyaloga olan inancımızı yok etti. Diktatörlük altında adaletin Molotof kokteylleriyle savunulmak zorunda kaldığını fark ettik. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bizim utancımız ve suçumuzdur. Sadece Putin'i devirmek yetmez; Rusya'nın en büyük laneti olan imparatorluğun kendisi çökmelidir."

DEVLET KADROLARI VE GAZPROM ÇALIŞANLARI DİRENİŞ AĞINDA

Igor Volobuev, Black Spark’ın Kremlin tarafından kurulan bir istihbarat tuzağı olmadığını, hareketin sahada gerçekten güçlü bir yapılanmaya ulaştığını kaydetti.

Örgüt üyeleri arasında kendisinin bizzat Rusya'da yaşarken tanıdığı üst düzey profesyonellerin, mühendislerin, avukatların, bilişim uzmanlarının ve bizzat Gazprom sisteminde aktif çalışan bazı kişilerin yer aldığını açıkladı.

Direnişçilerin bir kısmının şu an dahi Rusya'daki kritik devlet dairelerine ve resmi ofislere erişim yetkisinin bulunduğu aktarıldı.

HEDEF RUS SAVAŞ MAKİNESİNİN CAN DAMARI: PETROL SANAYİİ

Planlanan büyük sabotaj eylemlerinin örgütün adıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Volobuev, yeraltı hareketinin ana stratejisini paylaştı:

Kara Kıvılcım örgütü Rus askeri mekanizmasının en büyük finans kaynağı olan petrol endüstrisini doğrudan hedef alarak bu tesisleri işlevsiz hale getirecek"

İngiliz basını da "Ukrayna ordusuyla da koordineli çalışan yapılanma, Rusya içerisindeki kritik enerji altyapılarına yönelik günlük nokta atışı saldırılara zemin hazırlayacak." değerlendirmesini paylaştı.

