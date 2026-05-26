30 Mayıs’ta İstanbul, yılın en büyük müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacağı etkinlik, gün boyu sürecek festival atmosferiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 120 bin kişilik katılım beklentisiyle planlanan organizasyon; müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturacak. Konser öncesi etkinlikler ve gece boyunca sürecek programlarla Atatürk Olimpiyat Stadyumu büyük bir etkinlik alanına dönüşecek.

İstanbul 120 bin kişilik Kanye West festivaline hazırlanıyor

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, İstanbul’un bu yılki en büyük müzik buluşmalarından biri olacak.

FESTİVAL ATMOSFERİ SABAHA DEK SÜRECEK

Konser günü saat 13.00’te kapıların açılmasıyla birlikte etkinlik, Before Party ile başlayacak. DJ performansları, sahne sürprizleri ve gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla stadyum adeta bir festival alanına dönüşürken, gece ise tempo düşmeyecek. Konserin ardından başlayacak After Party’de müzik sabaha kadar kesintisiz devam ederken, lazer, ışık ve havai fişek şovlarıyla görsel bir şölen yaşanacak. Ücretsiz katılım sağlanabilecek Before ve After Party’lerde Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi sevilen isimler de sahne alacak.

