Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmez lezzeti kavurma yeniden gündemde. Uzmanlar, ağızda dağılan yumuşak bir kavurma için kurban etinin mutlaka dinlendirilmesi gerektiğini belirtirken, etin kendi yağında ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlanmasının lezzeti doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Peki, lokum gibi kavurma nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla kavurma tarifi…

KURBAN ETİ BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİ

Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin hazırlanma sürecine ilişkin bilgi veren restoran işletmecisi Ferdi Çelikbağ, kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Çelikbağ, etin dinlendirilmesi ve doğru pişirme yöntemlerinin lezzet açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kurbanlık kavurma nasıl yapılır? Ağızda dağılan kavurma tarifi

KAVURMA KENDİ YAĞINDA PİŞİRİLMELİ

Kavurma hazırlığında hayvanın kendi yağının kullanılmasının lezzet açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelikbağ, "İyi bir kavurma için hayvanın kendi yağının olması gerekiyor. Pişirme aşamasında da etin doğru şekilde hazırlanması lezzeti doğrudan etkiliyor. İlk aşamada et yüksek ateşte 30-35 dakika mühürlenecek suyunu çekecek. İkinci aşamada 1 saat kadar kısık ateşte kendi yağında pişmeli. Etin kendi yağıyla yapılan kavurmalar daha lezzetli olur" ifadelerini kullandı. Etin dinlendirilmeden hazırlanmasının bazı zorluklar oluşturduğunu belirten Çelikbağ, "Yağlar ve etler dinlendirilmezse daha sert olur. Dinlenmiş et ise hem daha kolay kesilir hem de daha rahat hazırlanır" dedi. Çelikbağ, "Tüm bunları yapacağız ama geleneksel bayram sofralarında da kavurma yapmaktan çekinmeyin.

Geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmamız için ilk gün de kavurmalar sofralarda olmalı. Bayramda ailece o sofra kurulmalı, ihtiyaç sahiplerine etler dağıtılmalı" dedi. Kurban Bayramı’nın sadece bir yemek kültürü değil, aynı zamanda paylaşma ve birliktelik zamanı olduğuna dikkat çeken Çelikbağ, bayram sofralarının aile bağlarını güçlendiren önemli geleneklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

