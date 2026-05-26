CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İzmir’den seslenen Özgür Özel, dikkat çeken bir teklifte bulundu. Özel “Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Eğer ben seçilmezsem, seçilenin elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim. Sonrasında davulla zurnayla bir kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini genel başkan yapacağız” dedi.

CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, İzmir’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. "Kemal Bey'e bir teklifim var" diyen Özel, sandık çağrısını yeniledi.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdarıoğlu’na teklif! ‘Kazanırsa elini öpüp yanında gezeceğim’

"KAZANIRSA ELİNİ ÖPECEĞİM"

Özel “Bu işin bir çıkışı var. Kemal beye önerim şu: Bayram sonradaki 1-2 hafta içindeki pazar günü gelsin. Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Sandıklar ilçelerde elinde üye kartıyla oy kullanacak, orada seçilen genel başkanı da tüm Türkiye kabul edecek. Sonrasında da davulla zurnayla bir kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini genel başkan yapacağız. İki milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elimi kaldırmayı bırak elini öpeceğim, yanında gezeceğim" dedi.

MİTİNG İÇİN İZMİR'İ SEÇTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, ‘mutlak buldan’ kararını tanımadığını belirtmiş, İzmir’de miting düzenleme kararı aldığını duyurmuştu. İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmişti.

ALANDA TANSİYON YÜKSELDİ

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirtmişti. Güç, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. İzmir'de düzenlenmek istenen miting öncesi emniyet güçleri ve toplanan grup arasında gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen grup, polisin ‘Dağılın’ uyarısını dikkate almadı. Polis, gruba müdahale etti.

BARİKATLAR KURULDU

Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu. Barikatlar etrafından toplanan kalabalık sloganlar atarken, polis ekipleri izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu yönünde anonsunu tekrarladı. Alanda beklemekte ısrar eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etmeye başladı.

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdarıoğlu’na teklif! ‘Kazanırsa elini öpüp yanında gezeceğim’

