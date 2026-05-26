Yeni Zelanda’da Balıkçılık Bakanı Shane Jones’un parlamentoya canlı kerevitle gelmesi gündem oldu. Basın mensuplarının sorularını elindeki kerevitle cevaplayan Jones, hayvanı genel kurul salonuna sokmayacağını esprili bir dille belirterek, "Orada el koyup yiyebilirler, korkuyorum." ifadelerinde bulundu.

Yeni Zelanda Parlamentosu, bugün sıra dışı anlara sahne oldu. Parlamento lobisine canlı bir kerevitle giren Jones, gazetecilerin ve çalışanların ilgisini çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Yeni Zelanda Meclisinde ilginç anlar! Bakan canlı kerevitle geldi, gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

"CANLI MI?" SORUSUNA ESPRİLİ CEVAP

Bakan Jones’un elindeki kerevitin canlı olduğunu gören gazeteciler şaşkınlık yaşadı. Bir muhabirin “Canlı mı?” sorusuna Jones, “Gördüğünüz gibi hâlâ hareket ediyor. Ama sıcak suya girdiğinde artık hareket etmeyecek” cevabını verdi.

Jones, kerevitin Yeni Zelanda’daki bir Maori kabilesi tarafından kendisine hediye edildiğini söyledi. Tatlı su kerevitini, hükümetin Perşembe günü açıklayacağı bütçe gecesinde yiyeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Meclisinde ilginç anlar! Bakan canlı kerevitle geldi, gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

"ORADA EL KOYUP YİYEBİLİRLER"

Gazetecilerin enerji politikası ve siyasi gündeme ilişkin sorularını da elinde kerevitle cevaplayan Jones, hayvanın el konulmasından korktuğu için onu meclis salonuna sokmayacağını ifade etti.

Yeni Zelanda parlamentosunda balık temalı çıkışlar ilk kez yaşanmıyor. Eski muhalefet lideri David Shearer da 2013 yılında hükümetin balıkçılık kotası planını protesto etmek için parlamentoda iki ölü levrek balığı göstermişti. Shane Jones’un kerevitli şovu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası