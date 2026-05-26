İran ile ABD arasında yürütülen perde arkası diplomasi trafiğinde masaya konulan yeni şartlar belli oldu. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın müzakere heyetine yakın güvenilir kaynaklara dayandırdığı iddialara göre Tahran yönetimi, dondurulan 24 milyar dolar değerindeki ulusal varlığının serbest bırakılmasını içeren 14 maddelik bir anlaşma teklifini Washington’a sundu.

İran tarafı, toplam tutarın yarısı olan 12 milyar doların mutabakat muhtırasının açıklanmasının hemen ardından erişime açılmasını, kalan kısmın ise 60 gün içinde aktarılmasını talep ediyor.

KALİBAF’IN KATAR ZİYARETİNİN PERDE ARKASI

Tasnim’in aktardığı bilgilere göre, İran’ın dondurulan milyarlarca dolarlık fonunu kurtarma girişiminde Doha, lojistik ve finansal merkez üssü haline geldi.İran Parlamento Sözcüsü Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki üst düzey heyetin Katar ziyareti, tamamen 24 milyar dolarlık talebin karşılanması ve bloke edilen bu kaynağın serbest bırakılması için zemin hazırlamış durumda.

İran basını, görüşmelerin temel amacının, mutabakat muhtırasının ilanıyla birlikte ilk aşamada serbest kalması gereken 12 mi̇lyar dolara erişi̇m önündeki̇ engelleri̇ kaldırmak ve transfer süreci̇ni̇ netleşti̇rmek olduğunu belirtti.

"GÜNEY KORE DENEYİMİ TEKRARLANMAYACAK, ABD’YE GÜVENMİYORUZ"

İranlı kaynaklar, Tahran'ın bu süreçte neden bu kadar katı mali takvimler şart koştuğuna da açıklık getirdi. Geçmişte Güney Kore ve Katar bankalarında yaşanan İran varlıklarının serbest bırakılması süreçlerindeki aksamalara ve bürokratik engellere atıfta bulunan kaynak, aynı acı tecrübenin yeniden yaşanmaması için uygulama aşamalarının bu kez çok büyük bir titizlikle takip edildiğine vurgu yaptı.

Katar ziyaretinin de geçmiş dönemde çıkarılan dersler ışığında kurgulandığını ve paraya erişimde herhangi bir kesinti veya blokaj riskinin oluşmaması adına önlemler alındığını açıklayan kaynak, ABD'yi uyardı:

"Katar'daki müzakereler genel hatlarıyla iyi sonuçlar verdi ve genel süreci ileriye taşıdı. Ancak unutulmamalıdır ki ABD, uluslararası sahada taahhütlerini yerine getirmeyen, güvenilmez bir taraf olarak tanımlanmaktadır. İran bu nedenle tüm finansal konulara büyük bir ihtiyatla yaklaşmaktadır."

