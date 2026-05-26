CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 38. Kurultay öncesinde Parti Meclisi’nin toplanması için verdiği dilekçe, onaylandı. Ankara 3. Genel İcra Dairesi CHP, PM ve YDK üyelerinin göreve iadesini kabul etti.

‘Mutlak buldan’ kararı sonrasında CHP Genel Başkanı olarak yeniden göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay öncesindeki Parti Meclisi'nin (PM) toplanması için dilekçe vermişti.

Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP PM ve YDK üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması talep edilmişti.

'ESKİ PM' TALEBİNE ONAY

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin göreve iadesi kabul edildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, 38. Olağan Kurultay öncesi CHP Parti meclis üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesini onayladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PM talebi onaylandı

1 HAZİRAN PLANI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi’ni (PM) 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor.

CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PM talebi onaylandı

PM’DE KİMLER YER ALMAYACAK?

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak. Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası