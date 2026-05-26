Belçika’da bir yolcu treni geçitte okul otobüsüne çarptı. Belçika hükümetinden yapılan resmi açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

Belçika'nın Buggenhout kentinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Brugge-Buggenhout seferini yapan bir yolcu treni, bariyerleri kapalı ve flaşörleri kırmızı yanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir okul minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayarak rayların kenarına devrilen minibüsteki 7 öğrenci, 1 refakatçi ve sürücü hastanelere kaldırıldı.

Belçika'da okul servisi trenle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Olay yerinde acil durum çadırları kurulurken, görgü tanıkları çarpışmanın ardından can pazarının yaşandığını, yaralılara kalp masajı yapıldığını aktardı.

"BARİYERLER İNİKTİ, IŞIKLAR KIRMIZI YANIYORDU"

Demiryolu altyapı şirketi Infrabel, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra ilk resmi tespitleri paylaştı. Infrabel yetkilileri, okul minibüsü rayların üzerine çıktığı sırada hemzemin geçitteki bariyerlerin indirilmiş, uyarı ışıklarının ise kırmızı renkte yandığını doğruladı.

Trenin Buggenhout istasyonuna bir kilometre mesafede olması sebebiyle zaten yavaşlama eğiliminde olduğu, makinistin minibüsü fark eder etmez acil fren sistemini devreye soktuğu ancak mesafenin yetersiz kalması nedeniyle çarpışmanın engellenemediği görüldü. Kazanın tam olarak hangi ihmal zinciriyle gerçekleştiği kapsamlı bir adli soruşturmayla netleşecek.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI: MİNİBÜSÜN HAVAYA UÇTUĞUNU GÖRDÜK

Kaza sırasında demiryolunun hemen karşı tarafında bulunan Kyano Van Den Bulcke isimli görgü tanığı, yaşananları aktardı:

"Aniden çok yüksek bir çarpma sesi duyduk ve okul minibüsünün çarpmanın etkisiyle havaya uçtuğunu gördük. Hemen olay yerine koştuk. İnsanların bağırışlarını ve çocukların ağlamalarını duydum. Her yer kan gölüne dönmüştü. İki kişinin yerde yatan birine kalp masajı yaptığını gördüm. Korkunçtu, hala şoktayım ve olanlara inanamıyorum."

ACİL DURUM ÇADIRLARI KURULDU

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma timi sevk edildi. Sağlık görevlileri, durumu kritik olan yaralılara olay yerinde anında müdahale edebilmek amacıyla rayların hemen yanına tıbbi tedavi çadırları kurdu.

Minibüste bulunan 7 öğrenci, refakatçi ve şoför ilk müdahalelerinin ardından farklı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Trende bulunan yaklaşık 100 yolcu ise yara almadan tahliye edilerek yakındaki bir itfaiye istasyonuna sığındı. Yolculardan sadece birinin şok geçirdiği belirtildi.

Kazanın ardından sosyal medya (X) hesabı üzerinden resmi bir taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımlayan Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, "Buggenhout'ta bir okul minibüsünün trenin altında kalmasıyla meydana gelen trajik kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Düşüncelerim kurbanlar, küçük çocuklarımız ve onların aileleriyle birlikte. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

