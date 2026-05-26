İhlas Haber Ajansı
UEFA Konferans Ligi heyecanı: Almanya'da kupa sahibini buluyor
İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, 27 Mayıs Çarşamba günü Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'ni kazanmak için kozlarını paylaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı 27 Mayıs Çarşamba günü yaşanacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Leipzig Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00'de başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın 4'üncü hakemi İsveç'ten Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturacak.
Her iki takım da kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk defa rakip olacak.
