Fransa'da TikTok üzerinden bir kıza arkadaşlık isteği gönderen 17 yaşındaki genç, kendisini reddeden kızın arkadaşı tarafından kavgaya çağrıldı. Çıkan arbedede akranını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkent Paris yakınlarındaki Villevaude kasabasında cumartesi günü trajik bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada başlayan bir tartışmanın ardından akranı olan başka bir genci göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REDDEDİLİNCE DELİYE DÖNDÜ

Savcılık yetkililerinin açıklamasına göre olay TikTok'ta başladı. Şüpheli gencin sosyal medyadan bir kıza defalarca arkadaşlık isteği gönderdiği, ancak reddedildiği bildirildi. Cumartesi günü telefonda yaşanan tartışma sırasında, kızın bir arkadaşı, telefonu alarak şüpheliyi kamp alanına kavgaya çağırdı. Yanına bir arkadaşını da alarak kamp alanına giden şüpheli, çıkan arbedede diğer genci göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, tedavi için gittiği hastanede yakalandı. İlk ifadesinde yarayı "kaza" olarak nitelendirse de daha sonra suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Zanlı, polise verdiği ifadede, amacının öldürmek olmadığını, kamp alanına sadece 'korkmadığını göstermek' için bıçakla gittiğini ve o an aklını kaybettiğini iddia etti. Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de şiddet ve yasa dışı silah bulundurmaktan sabıkası olduğu belirlendi. Savcılık, olay anında zanlının yanında bulunan suç ortağını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

