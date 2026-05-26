Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 6-4 kazandıkları Philadelphia maçını tamamlayamadı. Sakatlık haberi, yıldız oyuncunun ülkesinde endişeye neden oldu. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin durumu netlik kazandı.

Arjantin'de 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Lionel Messi tedirginliği yaşanıyor. Inter Miami'nin sahasında Philadelphia Union ile oynadığı maçın 72'nci dakikasında sol uyluk arkasını acı içinde tutan 38 yaşındaki futbolcu, oyuncu değişikliği talep etti ve doğrudan soyunma odasına gitti. Bu görüntülerin ardından Arjantin basınında, Messi'nin turnuvada oynamasının zor olduğu iddiaları çıktı.

INTER MAMI'DEN AÇIKLAMA

Turnuvaya günler kala çok konuşulan iddia sonrası MLS kulübü Inter Miami'den yapılan açıklamada, ilk kontroller sonucunda yıldız oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi. Ağır ve yağışlı saha şartlarının Lionel Messi'nin sol adalesinde aşırı yüklenmeye bağlı kas yorgunluğuna yol açtığı ifade edildi.

2022 Dünya Kupası'nı Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı kazanmıştı.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK DURUMDA"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lionel Messi'nin durumunun ciddi olmadığını ve sakatlığın 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı forması giymesine engel oluşturmadığını aktardı.

