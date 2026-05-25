Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık sonrası ilk açıklama
2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, kısa sürecek tedavi döneminin ardından hazırlıklara devam edeceğini belirtti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürüyor. 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
"KISA SÜRE TEDAVİ SÜRECİM OLACAK"
Milli futbolcu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
İLK MAÇ 14 HAZİRAN'DA
Vinzenco Montella yönetimindeki Türkiye, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada ilk maçına 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.