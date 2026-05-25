Kurban Bayramı tatili öncesinde Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli geçiş ücreti merak edildi. Milyonlarca sürücü, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası 2026 Kurban Bayramı boyunca ücretsiz geçiş uygulanacak güzergahlar netleşirken, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin durumu da belli oldu.

Bayram yolculuğu planı yapan vatandaşların gündeminde özellikle Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz olup olmadığını kontrol ediyor. Peki, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz olacak mı?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

2026 Kurban Bayramı için alınan ücretsiz geçiş kararı, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan otoyol ve köprüleri kapsıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ücretsiz geçiş uygulanacak. Uygulama 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00’e kadar sürecek.

Ancak Osmangazi Köprüsü, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletildiği için ücretsiz geçiş kapsamına dahil edilmedi. Bayram süresince Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak sürücüler mevcut geçiş tarifesi üzerinden ücret ödemeye devam edecek. Aynı durum İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu için de geçerli olacak.

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram döneminde ücretsiz geçiş uygulanacak noktalar açıklanırken Avrasya Tüneli’nin durumu da netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Avrasya Tüneli ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmedi. Bu nedenle sürücüler bayram boyunca tüneli ücretli olarak kullanmayı sürdürecek.

Yetkililer, ücretsiz geçişlerin yalnızca kamuya ait otoyol ve köprülerde uygulanacağını vurgularken, özel işletme modeliyle hizmet veren projelerde mevcut ücret tarifelerinin geçerli olacağını belirtti.

2026 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

2026 yılı itibarıyla Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi Yap-İşlet-Devret projelerinde belirlenen güncel geçiş ücretleri uygulanmaya devam ediyor. Bayram süresince bu projelerde herhangi bir ücretsiz geçiş kararı bulunmuyor.

Avrasya tüneli geçiş ücreti:

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti:

