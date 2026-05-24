Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak. Bu kapsamda "köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak" merak ediliyor.

Bayram yolculuğu planlayan vatandaşlar, “Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?” sorusuna cevap aramaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile bazı köprülerde ücretsiz geçiş uygulanacak tarih aralığı açıklanırken, yap işlet devret projelerine ilişkin detaylar da netleşti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz geçiş uygulaması 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Uygulama, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Öte yandan şehir içi toplu ulaşımda da ücretsiz uygulama devreye alınacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ücretsiz hizmet verecek.

Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı öncesi gündemde

Tatil için memleketine veya farklı şehirlere gitmeyi planlayan vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında kamuya ait otoyol ve köprülerden ücret ödemeden yararlanabilecek. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gözler uygulamanın kapsamına çevrildi. Özellikle hangi yolların ücretsiz olduğu ve yap işlet devret projelerinin uygulamaya dahil olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Ücretsiz geçiş uygulaması Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapsıyor. Bu güzergahlarda belirtilen tarihler arasında herhangi bir ücret alınmayacak.

Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Kurban Bayramı öncesi gündemde

Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde bulunan devlet işletmesindeki otoyollarda da ücretsiz geçiş uygulanacak. Ancak yap işlet devret modeliyle işletilen bazı büyük projeler kapsam dışında bırakıldı.

Buna göre Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, İstanbul İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş uygulaması devam edecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için seyahat öncesi güzergah kontrolü yapmasını öneriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası