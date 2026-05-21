Kurban Bayramı'nda, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca bayram süresince toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçiş ücreti alınmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 30 Mayıs gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.

Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! Tarih aralığı paylaşıldı

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELER HARİÇ

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA DA BAYRAMDA ÜCRETSİZ

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası