Ev tekstili sektöründe modern tasarım dili, üretim gücü ve yenilikçi koleksiyon yaklaşımıyla öne çıkan Minteks, Hometex 2026 Ev Tekstili Fuarı’nda uluslararası pazardaki büyüme stratejisini, tasarım vizyonunu ve global marka hedeflerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Fuarda sergilenen ev tekstili, banyo ve ev giyimi koleksiyonlarında; zamansız estetik anlayışı, çağdaş yaşam stiline uyum sağlayan detaylar ve güçlü dokusal zenginlik ön plana çıktı.

Minteks’ten Hometex’te dünya pazarlarına güçlü mesaj

TASARIM VE ÜRETİM GÜCÜ

“Bugün yalnızca ürün geliştiren bir marka değil; tasarım, üretim ve global marka yönetimini aynı vizyon altında buluşturan güçlü bir yapı inşa ediyoruz” diyen Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman, Hometex 2026’nın marka adına stratejik bir platform olduğuna dikkat çekti.

Gazioğlu ve İrman ortak değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Global pazarlarda sürdürülebilir büyümenin artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; tasarım gücü, koleksiyon hikâyesi, marka kimliği ve değişen yaşam kültürünü doğru okuyabilme yetkinliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Minteks olarak son yıllarda üretim altyapımızı, tasarım geliştirme süreçlerimizi ve koleksiyon vizyonumuzu bu dönüşüm doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Özellikle ev tekstili ve ev giyiminde yalnızca trendleri takip eden değil; trend oluşturan, sektöre yön veren ve hikâye anlatabilen güçlü bir marka yapısı oluşturmayı hedefliyoruz.”

GÜÇLÜ TEMASLAR

Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan farklı uluslararası pazarlara uzanan iş birlikleriyle Minteks’in global marka değerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Gazioğlu ve İrman, şu değerlendirmede bulundu:

“2025 yılının son çeyreğinde Moskova Crocus Expo IEC’de düzenlenen Hometextile & Design Fuarı ile başlayan uluslararası fuar sürecimizi; 2026 yılında Almanya Heimtextil Frankfurt ve IFCO Istanbul Fashion Connection fuarlarıyla sürdürdük. Hometex 2026 ile birlikte yıl içerisindeki dördüncü büyük uluslararası buluşmamızı gerçekleştirmiş olduk. Hometex 2026, mevcut iş birliklerimizi güçlendirmenin yanı sıra yeni pazarlara açılma hedeflerimiz açısından da oldukça verimli geçti. Önümüzdeki dönemde de tasarım, üretim ve ihracat gücümüzü bir araya getirerek uluslararası pazarda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmaya devam edeceğiz.”

STRATEJİ YAKLAŞIMI

Ürün ve Strateji Direktörü Belgin Uygur ise Hometex 2026’ya ilişkin değerlendirmesinde, yıl boyunca katılım sağlanan uluslararası fuarların Minteks’in koleksiyon vizyonunu geliştiren önemli deneyimler sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yıl içerisindeki dördüncü büyük fuar katılımımız olan Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nda yeni sezon koleksiyonlarımızı sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Farklı pazarlarda yer almak yalnızca koleksiyonlarımızı sergilemek anlamına gelmiyor; aynı zamanda global kullanıcı beklentilerini, tasarım eğilimlerini ve yaşam stiline yönelik dönüşen ihtiyaçları daha yakından analiz etmemize de katkı sağlıyor. Bu yıl geliştirdiğimiz koleksiyonlarda dokusal zenginlik, zamansız tasarım yaklaşımı ve modern yaşam estetiği ön planda tutuldu. Özellikle Shadowed Elegance ve yeni sezon yaşam koleksiyonlarımız; güçlü renk kurguları, karakterli yüzey anlayışı ve çağdaş yaşam stiline uyum sağlayan detaylarıyla öne çıkıyor.”

