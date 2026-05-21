Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı’nın gereksiz olduğu yönündeki eleştirilere cevap verdi. Uraloğlu “Bu model, Fransa'da İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya çapında uygulanmaktadır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin hava yolu ulaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, "Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız" dedi.

Ankara'nın havacılık altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu’ndan Etimesgut Havalimanı eleştirilerine cevap: Bu model dünya çapında uygulanıyor

PİST GENİŞLİĞİ 60 METREYE ÇIKACAK

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistini, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunduk. Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyor, pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz.

Bakan Uraloğlu’ndan Etimesgut Havalimanı eleştirilerine cevap: Bu model dünya çapında uygulanıyor

DÜNYA ÇAPINDA UYGULANAN MODEL

Uraloğlu, "Bu model, Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Joint Base Andrews Havalimanları gibi örneklerle dünya çapında uygulanmaktadır" diyerek Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik eleştirilere de cevap verdi.

Uraloğlu “Bu noktada Etimesgut Havalimanı, hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası