Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! İlave tediye ödemeleri ne zaman?
Kamu işçilerine yılda iki kez yapılan ilave tediye ödemelerinin 2026 yılı tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamu çalışanlarına yapılacak ikramiye ödemelerinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksiti ise aralık ayında hesaplara yatırılacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi.
- 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde ödenecek.
- Diğer yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
- Bu ödeme ile kamu işçileri Kurban Bayramı öncesinde ilk taksitlerini almış olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
Böylece kamu işçileri Kurban Bayramı öncesinde ilk taksit ödemesini almış olacak.
