Kanada'daki orman yangınlarından yükselen zehirli dumanların ABD'yi esir alması üzerine hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve halk yeniden maske takmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump yaşanan kirliliğin milyarlarca dolarlık faturasını karşılamak amacıyla Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin büyük bir bölümünü kaplayan orman yangını dumanının maliyetini karşılamak amacıyla Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti.

ORMAN YANGINI ABD'YE ULAŞTI

Kanada ve kuzey Minnesota'dan yayılan yoğun duman, ABD genelinde "sağlığa zararlı hava" uyarılarını beraberinde getirdi. Kanada Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, ülkede çoğunun kontrolü kaybedilen 937 aktif yangın sürüyor.

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Trump, yaptığı açıklamada durumun kasıtlı bir ihmal olduğunu ve her yıl tekrarlanarak ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğunu belirtti.

Kirlilik faturasının Kanada'nın ödediği gümrük vergilerine eklenmesi gerektiğini ifade eden Trump, Kanada'yı orman bakımı ve enkaz temizliği çalışmalarını ihmal etmekle suçladı.

Konuyu görüşmek üzere Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını duyurdu. Kanada Acil Durum Yönetimi Bakanı Eleanor Olszewski ise iki ülkenin sürekli temas halinde olduğunu ve orman yangınlarıyla mücadelede uzun süredir birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, Kanada'nın 2020'den bu yana yangın önleme çalışmalarına 12 milyar dolar yatırım yaptığını yineledi.

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DÜNYA KUPASI FİNALİ ÖNCESİ KİRLİLİK ALARMI

IQAir izleme sistemine göre Detroit dünyanın en kirli şehri olmaya devam ederken, Washington ve Chicago'da da yetkililer dışarıda gereksiz zaman geçirilmemesi konusunda uyar yaptı. Kirlilik, New Jersey'deki açık hava stadyumunda oynanacak Dünya Kupası finaliyle ilgili endişelere yol açtı. New Jersey ve New York metropol bölgesinde hava koşulları hassas gruplar için tehlikeli seviyelerde seyrediyor.

Ulusal Hava Servisi (NWS), dumanın gece yoğunlaşarak sabah saatlerine kadar sürebileceğini kaydetti.

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ZEHİRLİ PARÇACIK RİSKİ

Ortabatı ve Kuzeydoğu'daki şehirlerde insanlar tehlikeli havadan korunmak için dışarıda maske kullanmaya başladı. New York'ta kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtıyor. British Columbia Üniversitesi'nden Chris Carlsten, orman yangını dumanındaki ince kirlilik partiküllerinin özellikle akciğerler üzerinde etkili olduğunu söyledi. Duman bulutlarının odun ve bitki kalıntılarının yanı sıra boya, plastik veya metal parçacıkları içerebileceğini belirten Carlsten, fotokimyasal yaşlanma sürecinin bu aerosolü daha toksik hale getirdiğini aktardı. Michigan, Minnesota ve Wisconsin'in bazı bölgelerinde hava kalitesi değerleri günlerce tehlikeli aralıkta kaldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YANGIN SEZONUNU UZATIYOR

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden Mark Parrington, iklim değişikliğinin yüksek yüzey sıcaklıkları ve düşük toprak nemine neden olarak yangın sezonunu uzattığını ileri sürdü.

Kanadalı yetkililer de özellikle Ontario'da yangınların daha da şiddetlendiğini, onlarca uçağın müdahale ettiği bölgede bazı uzak yerleşim yerlerinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Minnesota'nın Kanada sınırındaki Superior Ulusal Ormanı'nda ise 16 aktif yangın devam ediyor. ABD Orman Servisi, değişken rüzgarlar ve gök gürültülü fırtınaların yangınla mücadele çabalarını zorlaştırdığını açıkladı.

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