Almanya'da "tahıl kralı" olarak tanınan iş adamı Arthur Strudel, Antalya'daki evinde ölü bulundu. Kaleiçi'ndeki evinde ölen Strudel'in cansız bedenini Rus uyruklu sevgilisi bulurken, olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Strudel'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan adamın, hayatını kaybetmeden önce şirketindeki imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği öğrenildi. Çocuklarının "Babamız öldürüldü" iddiası ise soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Almanya vatandaşı Arthur Strudel (46), yaklaşık 6 ay önce Antalya'nın Kaleiçi semtinde satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40) ile yaşamaya başladı. Çiftin bu süreçte Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. İddiaya göre Elena L., 3 Temmuz'da kızını almak için Almanya'ya gitti, 7 Temmuz'da ise Antalya'ya döndü.

Tahıl kralı Arthur Strudelin Antalyadaki sır ölümü! Sevgilisi şirketin başına geçti, çocukları ‘cinayet’ dedi

RUS SEVGİLİSİ CESEDİNİ BULDU

Sabah’ta yer alan habere göre; eve geldiğinde kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan Elena L., komşusunun bahçe kapısından içeri girerek üst kata çıktı. Sevgilisi Arthur Strudel'i hareketsiz halde bulan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arthur Strudel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Strudel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tahıl kralı Arthur Strudelin Antalyadaki sır ölümü! Sevgilisi şirketin başına geçti, çocukları ‘cinayet’ dedi

DEV TARIM ŞİRKETİNİN SAHİBİ ÇIKTI

Türkiye'deki soruşturma sürerken, Arthur Strudel'in Almanya'daki iş hayatına ilişkin dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

Strudel'in babasına ait yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı ve geçen yıl 1,3 milyar avro ciro elde eden bir döküm şirketinin bulunduğu öğrenildi.

Bir dönem bu şirkette görev yapan Arthur Strudel'in, 2004 yılında şirketten ayrılarak Anhalt bölgesindeki 770 nüfuslu bir köye yerleştiği ve burada tarım şirketi kurduğu belirtildi. Aschersleben kentinin Winning bölgesinde şirketine ait yaklaşık 3 bin 200 hektarlık tarım arazisinin bulunduğu tespit edildi.

Tahıl kralı Arthur Strudelin Antalyadaki sır ölümü! Sevgilisi şirketin başına geçti, çocukları ‘cinayet’ dedi

ŞİRKETİNİN YETKİSİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler arasında, Arthur Strudel'in 2024 yılında eşinden ayrıldıktan sonra şirketindeki imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği yer aldı.

Ayrıca 2025 yılında oğlu Philipp S.'ye verdiği vekâleti de iptal ettiği öğrenildi.

Tahıl kralı Arthur Strudelin Antalyadaki sır ölümü! Sevgilisi şirketin başına geçti, çocukları ‘cinayet’ dedi

ÇOCUKLARINDAN CİNAYET İDDİASI

Almanya'da "Tahıl Kralı" olarak tanınan Arthur Strudel'in ölümünün ardından, olayın doğal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu yönündeki iddialar gündeme geldi.

Alman polisinin, ailenin özel haklarını koruma gerekçesiyle 9 Temmuz'da Strudel'in ülkesindeki malikanesinde arama yaptığı bildirildi.

Polis ekiplerinin iki ahırda gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildiği, askeri mühimmatın bir bölümünün ise toprağa gömülü halde bulunduğu belirtildi.

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını öne sürerek ölümünün cinayet olduğunu iddia etti.

Arthur Strudel'in kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

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