Finansal Kurumlar Birliği'nin aldığı kararla tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 1 Temmuz'dan itibaren şubeler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek, gerekli durumlarda ise faaliyetler en geç 20.00'de sona erecek.

Artan tasarruf finansman şirketlerinin etkisiyle yoğun bir müşteri kitlesine ulaşılması, mesai saatlerine de yansıdı. Bu kapsamda şirket çalışanlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık tasarruf finansman şirketlerinin çalışma saatlerine ilişkin meslek ilkesi kararı doğrultusunda, müşteri yoğunluğu nedeniyle fazla mesai yapan ve hafta sonları ile gece saatlerinde çalışan personel belirli saatler arasında görev yapacak.

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Türkiye'de yasal haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenirken, günlük çalışma süresi ise ara dinlenmeleri hariç 11 saati aşamıyor. Ancak bu kuralların iş yerlerinde ne ölçüde uygulandığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tasarruf finansman sektöründe hayata geçirilen yeni düzenlemenin ise çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmesi ve iş-yaşam dengesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Tasarruf finansman şirketlerinde çalışma saatleri değişti! Şubeler 20.00den sonra hizmet vermeyecek.

KARAR 1 TEMMUZ 2026 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Finansal Kurumlar Birliği'nin kararına göre, tasarruf finansman şirketleri nezdinde çalışma saatleri konusunda disiplin sağlanabilmesi amacıyla, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tasarruf finansman şirketi şubelerinin çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi. Ancak tasarruf finansmanı kapsamında yürütülen müşteri ilişkileri ve operasyonel faaliyetlerin sürece bağlı olarak uzaması halinde, işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla çalışma süresinin gerektiğinde saat 20.00'ye kadar uzatılabilmesine, bu saat itibarıyla şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına karar verildi.

Tasarruf finansman şirketlerinde çalışma saatleri değişti! Şubeler 20.00den sonra hizmet vermeyecek.

Kararın tasarruf finansman şirketlerine tebliğ edilmesinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na da bildirilmesine karar verildi.