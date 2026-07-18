Sarı-kırmızılılarda yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Galatasaray tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen listede 4 futbolcunun yer almaması dikkat çekti.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da imzalar beklenirken, yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 4 futbolcu, TFF'ye bildirilen A Takım kadrosunda yer almadı.

Victor Nelsson'un kiralık oynadığı Hellas Verona, Serie A'da küme düştü.

İŞTE O İSİMLER...

Danimarkalı oyuncular Victor Nelsson (27) ve Elias Jelert (23) ile forvet Halil Dervişoğlu (26) ve altyapıdan yetişen stoper Metehan Baltacı (23), TFF'ye gönderilen futbolcu listesinde yazılmadı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu isimlere henüz lisans çıkarmadı.

Elies Jelert'in 30 Haziaran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Söz konusu oyuculardan Jelert, Nelsson ve Halil Dervişoğlu, 2025-2026 sezonunu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirmişlerdi. Metehan Baltacı ise TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.

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