Galatasaray'da 4 ayrılık: TFF'ye isimleri verilmedi, lisansları çıkmadı!
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Galatasaray tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen listede 4 futbolcunun yer almaması dikkat çekti.
- Galatasaray'ın yolalrını ayıracağı 4 futbolcu belirlendi. Bu isimler, TFF'ye bildirilen A Takım listesinde yer almadı.
- Listeye yazılmayan futbolcular; Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı. Kulüp, 4 isme de lisans çıkarmadı.
- Jelert, Nelsson ve Halil Dervişoğlu, farklı kulüplerde kiralık olarak forma giymişti. Metehan Baltacı ise bahis soruşturması nedeniyle aldığı hak mahrumiyeti cezası sebebiyle sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da imzalar beklenirken, yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği 4 futbolcu, TFF'ye bildirilen A Takım kadrosunda yer almadı.
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Danimarkalı oyuncular Victor Nelsson (27) ve Elias Jelert (23) ile forvet Halil Dervişoğlu (26) ve altyapıdan yetişen stoper Metehan Baltacı (23), TFF'ye gönderilen futbolcu listesinde yazılmadı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu isimlere henüz lisans çıkarmadı.
Söz konusu oyuculardan Jelert, Nelsson ve Halil Dervişoğlu, 2025-2026 sezonunu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirmişlerdi. Metehan Baltacı ise TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'dan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.