Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 20 yaşıdnaki oyuncu, Serie A ekiplerinden Roma tarafından da yakından takip ediliyor.

Avrupa'da yetişen en önemli yetenekler arasında gösterilen ve hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabilen Can Uzun, Türk futbol kamuoyunun da yakından takip ediliyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 2005 doğumlu oyuncu, genç yaşına rağmen sergilediği performansla Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekiyor.

Can Uzun, Eintracht Frankfurt forması giyiyor.

ROMA TAKİPTE

TRT Spor'da yer alan habere göre; Roma yönetimi, takımın geleceğini şekillendirecek genç ve yetenekli isimlere yatırım yapma stratejisi kapsamında milli futbolcuyu önemli bir hedef olarak görüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun durumunu yakından izlediği ve transfer şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.

Roma'nın transfer hamlesinin gerçekleşmesi halinde Can Uzun, Serie A'da forma giyen Türk futbolcular arasına katılacak ve kariyerinde yeni bir sayfa açacak. İtalyan kulübünün, önümüzdeki günlerde genç yıldız için somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

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