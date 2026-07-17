Ülkesine dönen taraftarın aşkı için özel organizasyon ile taraftar önünde teşekkür etmek adına teklif yapıldı. Cevabı bekleniyor.

Galatasaray’dan bir Mauro İcardi geldi geçti. Hem de ne geliş ve geçiş. Kısa sürede taraftarın aşkı olan Arjantinli oyuncuya resmî siteden veda edilmişti.

ÖNCE SİTEM ETTİ!

Ülkesine dönen golcü oyuncu için Başkan Dursun Özbek’in ise hem sitemde hem de özel bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Geçen hafta İstanbul’a gelen İcardi’nin menajeri Elio Pino’nun kulübe uğramaması ve başkan Özbek’i hiç aramaması can sıktı. Özbek bu durum için “Yüz yüze görüşmek isterdim” siteminde bulundu.

Icardi’ye veda teklifi! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın gönlünü alacak

TEŞEKKÜR MAHİYETİNDE

Devamında ise Özbek’in kulüpte ve taraftarın gönlünde ayrı bir yeri olan İcardi’ye hazırlık maçı ve özel bir organizasyonla taraftar önünde veda etme düşüncesi iletildi. Eğer İcardi kabul ederse ona teşekkür mahiyetinde unutulmaz bir veda hazırlığı yapılacak. Kulüp 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan ve birçok çocuğun Galatasaraylı olmasını sağlayan İcardi’nin bir sezon daha kulüpte kalması adına teklif sunmuş ancak golcü isim ailevi sebeplerden dolayı kabul etmemişti.

Icardi’ye veda teklifi! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın gönlünü alacak

İCARDİ’NİN GÜZEL ANILARI

2022’de kiralık geldi bir yıl sonra bonservisi alındı.

Sarı kırmızılı formayla 134 maçta 77 gol kaydetti.

2023-24 sezonunda 25 golle Gol Kralı olmayı başardı.

En golcü yabancı (77) oldu, Aslan’da 6 kupa kazandı.

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