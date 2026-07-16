Mauro Icardi'nin Galatasaray'a veda etmesinin ardından takım kaptanlığı için oluşan boşluk dolduruldu. Teknik Direktör Okan Buruk, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından biri olacak ismi açıkladı.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etti.

Arjantinli yıldızın ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda kaptan olarak yerine geçecek isim merak konusu oldu.

Mauro Icardi'nin yerine geçecek! Okan Buruk Galatasaray'ın yeni kaptanını açıkladı

YENİ KAPTAN 'OSIMHEN'

Teknik Direktör Okan Buruk, yeni sezonda takım kaptanları arasına dahil edilecek oyuncuyu açıkladı.

Buruk, "Victor Osimhen’e sorumluluk vermek istiyoruz. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin yerine geçecek! Okan Buruk Galatasaray'ın yeni kaptanını açıkladı

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TRANSFERDE HEDEF ELİT OYUNCULAR

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Okan Buruk, "Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu transferler zaman alıyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor. Mauro Icardi’nin ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açıldı. Belirlediğimiz liste doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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