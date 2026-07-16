Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Havalimanında toplanan taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcuya yoğun ilgi gösterdi. Yıldız oyuncunun imza töreni için tarih ve saat açıklandı.

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen Greenwood ve ailesini sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

Mason Greenwood İstanbul'da! Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama

Genel Havacılık Terminali'nden çıkan İngiliz oyuncu, kendisi için havalimanına gelen sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak onlarla birlikte tezahürat yaptı.

Greenwood, sonrasında özel araçla havalimanından ayrıldı.

Mason Greenwood İstanbul'da! Fenerbahçe taraftarından coşkulu karşılama

COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanı çıkışında yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan taraftarlar, Greenwood'a büyük sevgi gösterilerinde bulunurken, İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara üçlü çektirdikten sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

İMZA TÖRENİNİN DETAYLARI NETLEŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten, yıldız oyuncunun imza törenine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.00’te tüm basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası