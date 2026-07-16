Haftalar merakla beklenen soru cevap buldu. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni kontrat teklif edilen Mauro Icardi, resmen Galatasaray'dan ayrıldı. Arjantinli yıldızın ayrılığına dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın kazandığı art arda 4 Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve "en çok gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine geçen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etti. Icardi'nin ayrılığının arkasında yatan sebep için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

YENİ ROTASI ARJANTİN

Sözcü'de yer alan habere göre; Icardi, ailevi nedenlerden dolayı yeni rotasını Arjantin olarak belirledi. Galatasaray formasıyla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki yıldız golcünün, 2012 yılında başlayan profesyonel kariyerini ülkesinde devam ettirmesi bekleniyor.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 6 kupa kazandı.

"BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTIN"

Sarı-kırmızılı kulübün, Mauro Icardi'ye veda ettiği paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz.

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