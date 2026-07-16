Dünyaca ünlü Arjantinli golcü Mauro Icardi, 4 sezon forma giydiği Galatasaray'a veda etti. Kulüpten yapılan açıklamayla ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medya açtığı canlı yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Karakullukçu, ağlamasının perde arkasını anlattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik sona erdi. Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda 134 maça çıkan ve rakip filelere 77 defa sarsıp, "kulüp tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu" olan 33 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile yolları resmen ayrıldı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

HÜNGÜR HÜNDÜR AĞLADI

Veda haberini İngiltere ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası yarı final maçının devre arasında alan yorumcu Uğur Karakullukçu, gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray taraftarı olan Karakullukçu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Canlı yayında Mauro Icardi canlı yayını sırasında çekilen bir görüntü.

"O KADAR İÇİME DOKUNDU Kİ!"

Maç yayını için NOW Spor canlı yayınına çıkan yorumcu, "Ben aslında devre arasında yayın açacaktım. Telefonu ayarladım, o sırada Veli (Yiğit) 'Icardi veda etti' dedi. Çok sevdiğim Icardi paylaşımı var, 'Birini bir şey için seversin ama bazısını bir şeylere rağmen seversin' diye. O kadar içime dokundu ki! Ne zaman izlesem ağlıyorum onu. Paylaşımı yükledim, çalışıyor mu diye sesini açtım ve gözüm doldu. 'Neyse bari Icardi yayını açayım' dedim. Yayını açarken birden duygulandım. Elim ayağım titredi, kendimi görünce daha çok ağladım. Veli 'Veda mesajı geldi' demese, ben Messi konuşacaktım" ifadelerini kullandı.

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