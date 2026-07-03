Galatasaray'da sözleşmesi 30 Haziaran'da sona eren Mauro Icardi'nin yerine 9 numaralı formayı giyecek futbolcunun netleştiği konuşuluyor. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın ayrılığıyla birlikte yeni takım kaptanına da karar verdi.

Sarı-kırmızılı forma altında attığı goller ve art arda kazanılan Süper Lig şampiyonluklarına önemli katkısı sebebiyle taraftarın büyük sevgisini kazanan Mauro Icardi'nin, 30 Haziran'da sona eren sözleşmesi hâlâ yenilenmedi. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, Başkan Dursun Özbek ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığını açıkladı.

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ICARDI'NIN YERİNE YENİ KAPTAN VE 9 NUMARA OSIMHEN

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray'da artık yeni bir takım kaptanı ve 9 numara var: Victor Osimhen. Icardi'nin liderlik misyonunu ve forma numarasını gelecek sezon Nijeryalı süper starın taşıyacağı aktarıldı. Yönetimin, Osimhen'i motive etmek ve ödüllendirmek adına bu adımları atacağı ifade edildi.

Victor Osimhen, Kasım 2024'te Samsunspor'a attığı golden sonra Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi’ye destek olmak için Arjantinli oyuncunun formasını göstermişti.

TRANSFER STRATEJİSİNDE OSUMHEN DETAYI

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray'ın, 27 yaşındaki yıldızı daha fazla gol pozisyonuna sokmak ve hücumda daha etkili kılmak için yeni sezon transferlerinde Osimhen'e uygun takviyeler yapmayı planladığı öğrenildi.

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