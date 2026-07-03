Yıldız oyuncuda son durum: Galatasaray'la kontratı bitti, dev maaşı reddetti
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'tan yıllık 5 milyon dolarlık teklif aldı. Süper Lig'in yeni sezonunda uygulanacak 10+4 kuralı nedeniyle Gabonlu futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyuyor.
- Mario Lemina'nın sözleşmesi Galatasaray ile sona ermiştir.
- Gabonlu oyuncuya Suudi Arabistan ekibi Al Shabab teklif yapmıştır.
- Al Shabab'ın teklifi yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaştır.
- Mario Lemina, kariyer planlaması gereği bu teklife olumsuz karşılık vermiştir.
- Lemina, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev almıştır.
- Tecrübeli orta saha, 2679 dakikada 3 gol atmış ve 2 asist yapmıştır.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mario Lemina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gabonlu oyuncu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın teklifine cevap verdi.
YILLIK 5 MİLYON DOLARA RET
HT Spor'un haberine göre; Al Shabab yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren cazip bir sözleşme önerdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, kariyer planlaması gereği bu teklife olumsuz karşılık verdiği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Mario Lemina, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Gabonlu yıldız, sahada kaldığı 2679 dakikada rakip fileleri 3 defa havalandırırken, takım arkadaşlarına 2 gol asist yaptı.