Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'tan yıllık 5 milyon dolarlık teklif aldı. Süper Lig'in yeni sezonunda uygulanacak 10+4 kuralı nedeniyle Gabonlu futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyuyor.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mario Lemina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gabonlu oyuncu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın teklifine cevap verdi.

YILLIK 5 MİLYON DOLARA RET

HT Spor'un haberine göre; Al Shabab yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren cazip bir sözleşme önerdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, kariyer planlaması gereği bu teklife olumsuz karşılık verdiği aktarıldı.

Mario Lemina, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Mario Lemina, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev aldı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Gabonlu yıldız, sahada kaldığı 2679 dakikada rakip fileleri 3 defa havalandırırken, takım arkadaşlarına 2 gol asist yaptı.

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