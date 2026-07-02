Gençlerbirliği'nin, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol atmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, yeni sezon öncesi forvet hattını Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ile takviye etmeyi planladığı iddia edildi.

TRANSFER HAMLESİ

Fotomaç'ın haberine göre; Başkent temsilcisi, sarı-kırmızılılar ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki santrforun transfer şartlarına ilişkin bilgi aldı.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray kariyerinde 65 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

OKAN BURUK'UN KARARI

Çaykur Rizespor'la olan kiralık kontratının bitmesiyle Galatasaray'a dönen Dervişoğlu'nun, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi.

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