Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi: Süper Lig'den talip var
Gençlerbirliği'nin, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol atmıştı.
Özetle DinleGalatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi: Süper Li...
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Spor az önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi.
- Gençlerbirliği, Halil Dervişoğlu'nun transfer şartları hakkında Galatasaray'dan bilgi aldı.
- Dervişoğlu'nun, Galatasaray ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, deneyimli oyucnuyu kadroda düşünmediği öğrenildi.
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin, yeni sezon öncesi forvet hattını Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ile takviye etmeyi planladığı iddia edildi.
TRANSFER HAMLESİ
Fotomaç'ın haberine göre; Başkent temsilcisi, sarı-kırmızılılar ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki santrforun transfer şartlarına ilişkin bilgi aldı.
OKAN BURUK'UN KARARI
Çaykur Rizespor'la olan kiralık kontratının bitmesiyle Galatasaray'a dönen Dervişoğlu'nun, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmediği öğrenildi.
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