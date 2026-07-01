GÖKHAN KARATAŞ
Galatasaray'dan 3'üncü Lig'e transfer oldu: Bu takımı bilinçli seçtim
Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 20 yaşındaki orta saha Gökdeniz Gürpüz, Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele eden FC Saarbrücken'e transfer oldu.
Özetle DinleGalatasaray'dan 3'üncü Lig'e transfer oldu: Bu tak...
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Spor az önce
Galatasaray'dan ayrılan Gökdeniz Gürpüz, Almanya 3'üncü Lig takımlarından FC Saarbrücken ile sözleşme imzaladı.
- Gökdeniz Gürpüz, FC Saarbrücken'i bilinçli seçtiğini, kulübün vizyonunun ve bu vizyonda üstlenebileceği rolün kendisini ikna ettiğini belirtti.
- 20 yaşındaki futbolcu, sahada yeteneklerini sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
- Gürpüz, Galatasaray'da geçirdiği 3 yılda A takımda sadece 7 maçta forma giydi.
- Genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda gol ve asist katkısı veremedi.
- Geçtiğimiz sezon 5 karşılaşmada 193 dakika süre aldı.
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Galatasaray'a 30 Haziran 2026 itibariyle veda eden Gökdeniz Gürpüz, Almanya 3'üncü Lig takımlarından FC Saarbrücken ile sözleşme imzaladı.
İLK AÇIKLAMA
20 yaşındaki futbolcu, transferi sonrası, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda 3 yıl geçiren Gökdeniz Gürpüz, A takımda sadece 7 maçta forma giydi. Gol ve asist katkısı veremeyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 5 karşılaşmada 193 dakika süre aldı.
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