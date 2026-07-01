Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 20 yaşındaki orta saha Gökdeniz Gürpüz, Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele eden FC Saarbrücken'e transfer oldu.

Galatasaray'a 30 Haziran 2026 itibariyle veda eden Gökdeniz Gürpüz, Almanya 3'üncü Lig takımlarından FC Saarbrücken ile sözleşme imzaladı.

Yaser Asprilla - Gökdeniz Gürpüz - Lucas Torreira

İLK AÇIKLAMA

20 yaşındaki futbolcu, transferi sonrası, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda 3 yıl geçiren Gökdeniz Gürpüz, A takımda sadece 7 maçta forma giydi. Gol ve asist katkısı veremeyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 5 karşılaşmada 193 dakika süre aldı.

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