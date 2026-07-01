Galatasaray, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralındaki yaş kriterine uyan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulübün, 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesine "özel" bir madde ekleyeceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirdikten sonra transfer olduğu Zenit'te de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da olan golcünün sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekleyeceği belirtildi.

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'ya Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.

"DİSİPLİN" ÖNLEMİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Al Nassr'dan bedelsiz kiralanacak Jhon Duran'a 4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun kontratına "disiplinsizlik yapması halinde kulübe tek taraflı fesih hakkı tanıyan" madde koyacak.

Kolombiyalı oyuncu, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 90+5'inci dakikasında beraberlik golünü atmıştı.

30 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Zenit'te toplam 30 maça çıktı. Kolombiyalı santrfor, sahada kaldığı 1451 dakikada 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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