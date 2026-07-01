Galatasaray'dan Jhon Duran için özel madde: Bunu yaparsa gönderilecek!
Galatasaray, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralındaki yaş kriterine uyan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'la anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulübün, 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesine "özel" bir madde ekleyeceği iddia edildi.
- Galatasaray, Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı bedelsiz kiralayacak.
- Oyuncuya 4 milyon euro garanti ücret ödenecek.
- Sözleşmeye disiplinsizlik halinde tek taraflı fesih hakkı tanıyan madde eklenecek.
- Jhon Duran geçtiğimiz sezon toplam 30 maçta 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
- Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçirdikten sonra transfer olduğu Zenit'te de beklentileri karşılayamayan Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da olan golcünün sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekleyeceği belirtildi.
"DİSİPLİN" ÖNLEMİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Al Nassr'dan bedelsiz kiralanacak Jhon Duran'a 4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun kontratına "disiplinsizlik yapması halinde kulübe tek taraflı fesih hakkı tanıyan" madde koyacak.
30 MAÇTA 10 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Zenit'te toplam 30 maça çıktı. Kolombiyalı santrfor, sahada kaldığı 1451 dakikada 7 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.