Kolombiyalı oyuncunun değeri giderek katlanıyor. Dünya Kupası’nda Kolombiya Millî Takımı ile göz kamaştıran tecrübeli savunmacının fiyatı da giderek artıyor talipleri de. Yönetim de ellerini ovuşturuyor...

Ali Naci Küçük - Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez’in durumu sarı kırmızılıları da mutlu etti. İtalya Serie A’da ligi dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Como, Davinson’u istiyordu. Dünya Kupası’nda da ilk üç maçta takımını sırtlayan Davinson’un göstermiş olduğu performans İspanyol ve İngilizlerin de dikkatini çekti.

Davinson Sanchez

FİYATI 35 MİLYONA ÇIKTI

Davinson Sanchez’in menajeri, La Liga ve Premier Lig ekiplerinin de turnuva sonrası Galatasaray’ın kapısını çalacaklarını belirtti. Como’ya kapıyı 30 milyon avrodan açan Galatasaray, tok satıcı rolünde olacak. Sarı kırmızılılar da turnuva sonrasında bu rakamı bonuslarla 35 milyon bandına çıkarma hazırlığında! Eğer Davinson’un bu rakamlara satışı gerçekleşirse sarı kırmızılılar Liverpool’un yıldızı Van Dijk için harekete geçecek.

KUPADA COŞTU

Portekiz maçında dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’yu sahadan silen Davinson Sanchez, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Yıldız stoperin Portekiz’e attığı gol ise milimle ofsayda takılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası