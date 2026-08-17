COP31 için gecelik 16 bin konaklama planı: Sadece BM elemanları için 798 tek kişilik oda rezervi

COP31 zirvesinde gecelik 16 bin konaklama olacak, bunun 13 binini Türkiye karşılayacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) öncesinde konaklama organizasyonunun ayrıntıları belli oldu. Kasım ayında yapılacak konferansın organizasyonunda görev alacak BM personeli, sekretarya çalışanları ve teknik destek ekipleri için kapsamlı bir konaklama planı hazırlanacak.

Bu kapsamda toplam 798 tek kişilik oda ayrılırken zirve boyunca 16 bin 112 gecelik konaklama gerçekleştirilecek.

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Bunun 12 bin 943 gecelik bölümünün bedeli Türkiye tarafından karşılanacak. Böylece konferansın hazırlık, kurulum ve ana zirve sürecinde görev yapacak uluslararası ekiplerin konaklama ihtiyacı ivedilikle giderilecek.

Konaklama planı yalnızca oda tahsisini değil, operasyonun kesintisiz yürütülmesini sağlayacak ayrıntıları da içeriyor. Odalar tek kişilik ve kahvaltı dâhil olarak tahsis edilecek. Konferans süresince ortaya çıkabilecek ilave personel ihtiyacı, görev değişiklikleri veya beklenmeyen gelişmeler için de yedek oda kapasitesi oluşturulacak.

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