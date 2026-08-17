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Ankara'nın hamlelerine Tel Aviv'den yakın takip: Afrika madenleri Türklerin oluyor

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Ankara'nın hamlelerine Tel Aviv'den yakın takip: Afrika madenleri Türklerin oluyor
Fotoğraf Başlığı Ankaranın hamlelerine Tel Avivden yakın takip: Afrika madenleri Türklerin oluyor

İsrail basını, Türkiye’nin Afrika’da madenler, ulaşım yolları ve stratejik nüfuz alanlarında etkisini hızla artırdığını yazdı. Ankara’nın kalkınma, ticaret, madencilik ve liman yatırımlarıyla bölgede Suudi Arabistan ve BAE’den daha geniş bir etki oluşturduğu belirtildi.

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İsrail basını, Türkiye’nin Afrika’daki artan nüfuzuna ve kritik madenlere yönelik hamlelerine dikkat çekti. Ankara’nın madenler, ulaşım yolları ve stratejik nüfuz açısından önemli bölgelerde etkisini artırdığı belirtildi.

Türkiye’nin yurt dışında yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken İsrail basını, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emîrlikleri’nin, Afrika’ya milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını, limanları kontrol ettiğini ve askerî varlıklarını genişlettiğini duyurdu.

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Haberde, Türkiye’nin Afrika politikalarına özellikle dikkat çekilirken, Ankara’nın amacının dünyanın en önemli noktalarından birinde maden kaynakları, nakliye yolları ve nüfuz elde etmek olduğu dile getirildi.

Haberde ayrıca, Ankara’nın bölgede çok stratejik hareket ettiği dile getirilirken, sömürgeci mantıkla değil kalkınma odaklı adımlar attığı ve bu yolla kıtada çok değerli bir konuma sahip olduğu belirtildi.

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Suudi Arabistan ve BAE’ye kıyasla Türkiye’nin Afrika’da daha geniş bir etkiye sahip olduğu ifade edilen haberde, Ankara’nın Riyad ve Abu Dabi’ye göre daha stratejik hareket ettiği ve ikili ilişkilerde sadece para ile hareket etmediği dile getirildi.

Avustralya ABC kanalından Laura Tingle’ın analizine yer verilen haberde ise “Kızıldeniz’deki hazırlıklar, kıtaya çok daha derin bir nüfuz etmenin sadece bir kapısıdır ve bu durum, tarihsel ‘Afrika’nın paylaşımı’nı anımsatıyor; ancak bu paylaşım sömürgeci yolla değil, eğitim, ekonomik kalkınma, ticaret, madencilik ve limanlar yoluyla bölgenin refah düzeyi artırılarak yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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