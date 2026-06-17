Sarı-kırmızılı takımın son 2 şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Victor Osimhen, hakkında çıkan "ayrılık" iddialarına cevap verdi. Avrupa devlerinin listesinde yer alan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu vurguladı.

Süper Lig'de bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Victor Osimhen, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Galatasaray'daki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Romeo WJ'nin Twitch yayınında konuşan dünyaca ünlü 27 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi de bu. Ama geleceğin ne getireceği asla belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TARAFTARI MUTLU

Geçtiğimiz sezon 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik skor katkısı sunan yıldız oyuncu, transfer haberleriyle gündem gelmeyi sürdürüyor. Osimhen'le ilgili çıkan ayrılık iddiaların ardından gelen bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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