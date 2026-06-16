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Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı: Veda paylaşımı gündeme oturdu
Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımıyla Türkiye'deki geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı. Havalimanında şoförüyle çekilen videosuna yer veren Uruguaylı oyuncunun duygusal ifadeleri, "Galatasaray'a veda mı ediyor?" sorusunu akla getirdi.
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Spor az önce
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Lucas Torreira, şoförü ile havalimanında çekilen videoyu paylaşarak duygusal mesaj verdi.
- Torreira, şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekildiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
- Uruguaylı orta saha oyuncusu, paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
- Torreira'nın mesajı, Galatasaray taraftarları arasında Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda olarak yorumlandı.
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, şöförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.
"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
30 yaşındaki futbolcu, Instagram paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
YORUM YAĞDI
Torreira'nın mesajı, Galatasaray taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, söz konusu paylaşımı, "Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda" şeklinde yorumladı.
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