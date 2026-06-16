Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımıyla Türkiye'deki geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı. Havalimanında şoförüyle çekilen videosuna yer veren Uruguaylı oyuncunun duygusal ifadeleri, "Galatasaray'a veda mı ediyor?" sorusunu akla getirdi.

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, şöförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videosunu paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.

Lucas Torreira'nın, şöförü Eray Saylan ile paylaşımı

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

30 yaşındaki futbolcu, Instagram paylaşımında, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 175 maça çıkan Lucas Torreira, 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

YORUM YAĞDI

Torreira'nın mesajı, Galatasaray taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, söz konusu paylaşımı, "Türkiye'ye ve Galatasaray'a veda" şeklinde yorumladı.

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